Сергей Кущенко – о переходе Чадова в ЦСКА: «Он подрос для большого клуба»
Сергей Кущенко оценил переход Александра Чадова в ЦСКА.
«Переход Чадова в ЦСКА говорит, что армейцы думают над закрытием данной позиции на несколько лет.
Александр неплохо проводит уже два сезона и показывает очень качественный баскетбол. Он подрос для большого клуба», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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