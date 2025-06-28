0

Сергей Кущенко – о переходе Чадова в ЦСКА: «Он подрос для большого клуба»

Сергей Кущенко оценил переход Александра Чадова в ЦСКА.

«Переход Чадова в ЦСКА говорит, что армейцы думают над закрытием данной позиции на несколько лет.

Александр неплохо проводит уже два сезона и показывает очень качественный баскетбол. Он подрос для большого клуба», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?5666 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
Александр Чадов
logoЕдиная лига ВТБ
logoСергей Кущенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Ватутин о Егоре Демине: «Высокий номер драфта – большой аванс, все еще только начинается»
26 июня, 20:02
Милош Теодосич объявил о завершении карьеры
826 июня, 13:16
Андрей Ватутин: «Будет здорово, если Демин окажется в Топ-10, но вероятность этого не считаю высокой»
25 июня, 19:23
Наталия Фураева: «Уже в предстоящем сезоне Чадов станет важной частью ротации ЦСКА»
225 июня, 16:30
Главные новости
Дэвион Митчелл останется в «Майами» – 24 млн долларов за два года
21 секунду назад
«Бостон» просил за Деррика Уайта «пакет, за который отдали Микэла Бриджеса»
218 минут назад
Егор Демин: «Большое спасибо всем за поддержку!»
28 минут назадФото
Коллекционная карточка Майкла Джордана с автографом продана за 2,5 млн долларов
139 минут назадФото
Женская НБА. «Даллас» примет «Вашингтон»
сегодня, 17:14
Купер Флэгг посмотрел искоса на Нико Харрисона во время упоминания Луки Дончича
5сегодня, 16:25Видео
«Лейкерс» попытаются выменять Оньеку Оконгву, если Уокер Кесслер окажется недоступен
17сегодня, 15:41
«Локомотив-Кубань» подписал Ивана Самойленко
5сегодня, 15:31
Лонзо Болл перейдет в «Кливленд», Айзек Окоро – в «Чикаго»
28сегодня, 15:15
Ожидается, что Леброн Джеймс воспользуется опцией и получит 52,6 млн долларов за следующий сезон
5сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Ноам Яаков покинул «Хапоэль Тель-Авив» после одного сезона
сегодня, 16:48
«Хьюстон» может обменять Кэма Уитмора и Джока Лэндейла
4сегодня, 16:36
Сергей Кущенко: «Паскуаль привнес свою свежую баскетбольную историю в Лигу ВТБ»
сегодня, 16:12
«Кливленд» может расстаться с Таем Джеромом
3сегодня, 15:59
Кеварриус Хэйс покинул «Париж»
сегодня, 14:59
Джонатан Мотли может перейти из «Хапоэля Тель-Авив» в «Виртус»
сегодня, 14:20
Александр Медведев: «Демин в «Зените» в будущем? Да, если будет развиваться»
5сегодня, 14:04
«Самара» подпишет Андрея Саврасова
сегодня, 13:59
«Барселона» близка к подписанию контракта с Хуани Маркосом
сегодня, 13:41
«Виртус» хочет заполучить Габриэле Прочиду
сегодня, 13:34