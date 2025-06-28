Сергей Кущенко – о переходе Чадова в ЦСКА: «Он подрос для большого клуба»

Сергей Кущенко оценил переход Александра Чадова в ЦСКА.

«Переход Чадова в ЦСКА говорит, что армейцы думают над закрытием данной позиции на несколько лет.

Александр неплохо проводит уже два сезона и показывает очень качественный баскетбол. Он подрос для большого клуба», – сказал президент Единой лиги ВТБ.