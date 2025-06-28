Сергей Кущенко: «Паскуаль привнес свою свежую баскетбольную историю в Лигу ВТБ»
Сергей Кущенко отметил вклад Хавьера Паскуаля в Единую лигу ВТБ.
«Паскуаль привнес свою свежую баскетбольную историю в лигу за счет своей харизмы, опыта и так далее. Посмотрите, он ведь, оглядываясь назад, выиграл практически все – два Суперкубка, Кубок России, чемпионство.
Чемпионство «Зенита» – это нечто было, 1–3 проигрывать с ЦСКА и выиграть эту серию – это незабываемая история», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
Бывший главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дважды был признан тренером года и стал рекордсменом клуба по количеству матчей на посту главного тренера – 308 матчей и 215 побед.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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