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Сергей Кущенко: «Паскуаль привнес свою свежую баскетбольную историю в Лигу ВТБ»

Сергей Кущенко отметил вклад Хавьера Паскуаля в Единую лигу ВТБ.

«Паскуаль привнес свою свежую баскетбольную историю в лигу за счет своей харизмы, опыта и так далее. Посмотрите, он ведь, оглядываясь назад, выиграл практически все – два Суперкубка, Кубок России, чемпионство.

Чемпионство «Зенита» – это нечто было, 1–3 проигрывать с ЦСКА и выиграть эту серию – это незабываемая история», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

Бывший главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дважды был признан тренером года и стал рекордсменом клуба по количеству матчей на посту главного тренера – 308 матчей и  215 побед.

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ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
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logoСергей Кущенко
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