Сергей Кущенко: «Паскуаль привнес свою свежую баскетбольную историю в Лигу ВТБ»

Сергей Кущенко отметил вклад Хавьера Паскуаля в Единую лигу ВТБ.

«Паскуаль привнес свою свежую баскетбольную историю в лигу за счет своей харизмы, опыта и так далее. Посмотрите, он ведь, оглядываясь назад, выиграл практически все – два Суперкубка, Кубок России, чемпионство.

Чемпионство «Зенита » – это нечто было, 1–3 проигрывать с ЦСКА и выиграть эту серию – это незабываемая история», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

Бывший главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дважды был признан тренером года и стал рекордсменом клуба по количеству матчей на посту главного тренера – 308 матчей и 215 побед.