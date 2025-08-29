Михаил Дегтярев: «Баскетболом в России занимаются 2 миллиона человек. Хочу за это поблагодарить Единую лигу и федерацию»

Прошло заседание Совета по развитию баскетбола.

В рамках конференции «Экспо Баскет 2025. Баскетбольный бизнес России» выступили президент и генеральный директор Единой лиги ВТБ.

«Баскетболом, если судить по нашим статистическим данным, занимаются 2 миллиона человек. В спортрезерве у нас 150 тысяч человек, почти 50 тысяч спортсменов имеют звания и разряды, еще 260 человек являются кандидатами в национальные сборные. За это я и благодарю профессиональную Лигу и федерацию. Это очень хорошие результаты. Мы в государственной стратегии развития спорта до 2030 года отдельно выделили баскетбол, он включен в эту программу. Программа развития баскетбола до 2030 года у нас утверждена. За это хочу поблагодарить всех причастных», – заявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

«В этом сезоне у нас два больших мероприятия – мы делаем наш знаменитый Суперкубок, который скоро пройдет в Сербии и внутренний турнир с участием двух зарубежных команд. Мы получили все необходимые разрешения и согласия, чтобы провести эти события. Это важный первый шаг. Все ждут, когда окно возможностей по-настоящему откроется, и как только это произойдет, мы будем готовы принимать участие в любых международных соревнованиях», – поделился Сергей Кущенко.

«Один из главных проектов Единой Лиги в этом году помимо международного Суперкубка – юбилейный, 10-й Матч Всех Звезд. Он пройдет в Москве на ВТБ Арене 15 февраля.

Конечно, за это время офисом Единой Лиги была проделана огромная работа. Раньше мы думали, как привлечь зрителей – приглашали различных знаменитостей, звездных ведущих, каждый год пытались придумать что-то новое. Сейчас же мы привлекаем новую аудиторию путем вовлечения в процесс голосования, делаем интересные конкурсы и активации для болельщиков, находим новые креативные решения! Матч Звезд стал брендом и наши главные звезды – это наши игроки. Они играют в баскетбол, и на базе баскетбола мы пытаемся построить шоу и ввести какие-то новшества», – рассказала Илона Корстин .