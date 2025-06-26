Сергей Кущенко: «В «Бруклине» есть все, чтобы алмаз Демин стал бриллиантом»

Сергей Кущенко считает, что «Нетс» могут построить команду вокруг Егора Демина.

«Общался с генеральным менеджером «Бруклина» Шоном Марксом , он очень доволен, что Егор попал к ним. И организация, и игрок очень рады, что все так произошло. Егор попал в организацию, которая затеяла перестройку, почему бы не организовать ее вокруг Демина.

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес в сборной Канады тренирует самого ценного игрока регулярки и плей-офф минувшего сезона Шэя Гилджес-Александера. Почему этот путь, который прошел Шэй, не пройти бы нашему баскетболисту? По таланту и трудолюбию Егор – один из качественнейших игроков этого драфта. Что касается «Бруклина », то в нынешнем виде организацию создал еще Михаил Прохоров: построены великолепная арена, один из лучших тренировочных центров во всей НБА . Словом, есть все, чтобы алмаз Демин стал бриллиантом.

И, конечно, надо отметить, что это крутой показатель, по которому могут пойти российские парни. Уже девять человек в этом году едут в мировые баскетбольные кластеры – Национальную ассоциацию студенческого спорта и европейские академии», – отметил президент Единой лиги ВТБ.

«Бруклин» выбрал 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина под восьмым номером драфта-2025.