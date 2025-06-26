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Сергей Кущенко: «В «Бруклине» есть все, чтобы алмаз Демин стал бриллиантом»

Сергей Кущенко считает, что «Нетс» могут построить команду вокруг Егора Демина.

«Общался с генеральным менеджером «Бруклина» Шоном Марксом, он очень доволен, что Егор попал к ним. И организация, и игрок очень рады, что все так произошло. Егор попал в организацию, которая затеяла перестройку, почему бы не организовать ее вокруг Демина.

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес в сборной Канады тренирует самого ценного игрока регулярки и плей-офф минувшего сезона Шэя Гилджес-Александера. Почему этот путь, который прошел Шэй, не пройти бы нашему баскетболисту? По таланту и трудолюбию Егор – один из качественнейших игроков этого драфта. Что касается «Бруклина», то в нынешнем виде организацию создал еще  Михаил Прохоров: построены великолепная арена, один из лучших тренировочных центров во всей НБА. Словом, есть все, чтобы алмаз Демин стал бриллиантом.

И, конечно, надо отметить, что это крутой показатель, по которому могут пойти российские парни. Уже девять человек в этом году едут в мировые баскетбольные кластеры – Национальную ассоциацию студенческого спорта и европейские академии», – отметил президент Единой лиги ВТБ.

«Бруклин» выбрал 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина под восьмым номером драфта-2025.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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