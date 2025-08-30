Богдан Богданович пропустит матч против Латвии из-за травмы
Сербия сыграет против Латвии без Богдана Богдановича.
Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович пропустит предстоящий матч против Латвии. Это подтвердил врач команды Драган Радованович в заявлении, опубликованном на сайте Федерации баскетбола Сербии.
«После травмы, полученной в матче с Португалией, сегодня была сделана МРТ, которая выявила повреждение задней поверхности бедра.
Для постановки окончательного диагноза и прогноза необходимы дополнительные обследования. Богдан Богданович не сыграет против Латвии в субботу», – сказал Радованович.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
