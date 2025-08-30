Богдан Богданович пропустит матч против Латвии из-за травмы

Сербия сыграет против Латвии без Богдана Богдановича.

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович пропустит предстоящий матч против Латвии. Это подтвердил врач команды Драган Радованович в заявлении, опубликованном на сайте Федерации баскетбола Сербии.

«После травмы, полученной в матче с Португалией, сегодня была сделана МРТ, которая выявила повреждение задней поверхности бедра.

Для постановки окончательного диагноза и прогноза необходимы дополнительные обследования. Богдан Богданович не сыграет против Латвии в субботу», – сказал Радованович.