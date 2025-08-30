Сборная Сербии ждет решения «Клипперс» по Богдану Богдановичу

Богданович может пропустить матч с Латвией из-за травмы задней поверхности бедра.

Сборная Сербии до сих пор не знает, сможет ли Богдан Богданович выйти на площадку после повреждения, полученного в игре против Португалии.

Медицинский штаб национальной команды ожидает заключения врачей «Клипперс», так как окончательное решение остается за клубом.

Это стандартная процедура для всех игроков НБА, которые выступают за свои сборные.