0

Сборная Сербии ждет решения «Клипперс» по Богдану Богдановичу

Богданович может пропустить матч с Латвией из-за травмы задней поверхности бедра.

Сборная Сербии до сих пор не знает, сможет ли Богдан Богданович выйти на площадку после повреждения, полученного в игре против Португалии.

Медицинский штаб национальной команды ожидает заключения врачей «Клипперс», так как окончательное решение остается за клубом.

Это стандартная процедура для всех игроков НБА, которые выступают за свои сборные.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoБогдан Богданович
logoЕвробаскет-2025
logoКлипперс
logoсборная Сербии
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Богдан Богданович почувствовал боль в задней поверхности бедра и не вышел на 2-ю половину матча с Португалией
29 августа, 19:25
Сербия, Германия и Франция – будущие обладатели медалей Евробаскета-2025 по прогнозу Eurohoops
27 августа, 09:44
Богдан Богданович о предстоящей игре против Эстонии: «Первый матч всегда сложный»
26 августа, 20:41
Главные новости
Джеймс Харден без майки тренирует трехочковые с получения
447 минут назадВидео
Джереми Лин объявил о завершении карьеры
3сегодня, 04:52
Женская НБА. «Миннесота» разгромила «Коннектикут» , «Финикс» разобрался с «Нью-Йорком» и другие результаты
сегодня, 04:23
Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие результаты
162вчера, 20:46
Малик Ньюмэн вернулся в «Автодор»
вчера, 20:34
Давис Бертанс после поражения от Сербии: «Ошибка судей в конце матча была недопустимой»
вчера, 20:08
Светислав Пешич – журналисту: «Что это за вопросы? Давайте говорить о баскетболе»
вчера, 19:41
Вассилис Спанулис – грузинскому журналисту: «Я ожидал услышать вопрос о баскетболе»
вчера, 19:31
Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»
7вчера, 19:18
«Все очки важны, это Евробаскет». Игроки и тренер сборной Франции поддержали решение Сильвена Франсиско
6вчера, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
Майкл Портер уничтожил стримера PlaqueBoyMax в игре один на один
1 минуту назадВидео
«Это крайне неуважительно». Серджо Скариоло раскритиковал ФИБА за ночной допинг-тест сборной Испании
28 минут назад
Андрейс Гражулис выбыл до конца Евробаскета-2025 из-за травмы стопы
вчера, 21:06
Светислав Пешич о травме Богдана Богдановича: «Ждем результатов, посмотрим, что будет»
вчера, 20:43
Александер Секулич о поражении от Франции: «Мы контролировали игру 35 минут, но не в самый важный момент»
вчера, 20:35
Лука Дончич: «Будем продолжать бороться. Доказали, что способны на это»
вчера, 20:16
Адис Бечирагич о Нуркиче: «Давление на него гораздо сильнее, чем на Евробаскете-2022»
вчера, 20:02
Деннис Шредер: «Я полностью встраиваюсь в планы руководства «Кингз»
вчера, 19:35
Филип Петрушев: «Знаем, насколько ценен Никола Йокич, и стараемся помогать ему, чем можем»
вчера, 19:11
Джеди Осман о Алперене Шенгюне: «В следующих играх он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений»
вчера, 19:07