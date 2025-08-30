Сборная Сербии ждет решения «Клипперс» по Богдану Богдановичу
Богданович может пропустить матч с Латвией из-за травмы задней поверхности бедра.
Сборная Сербии до сих пор не знает, сможет ли Богдан Богданович выйти на площадку после повреждения, полученного в игре против Португалии.
Медицинский штаб национальной команды ожидает заключения врачей «Клипперс», так как окончательное решение остается за клубом.
Это стандартная процедура для всех игроков НБА, которые выступают за свои сборные.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости