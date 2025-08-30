Светислав Пешич о матче с Португалией: «Надеюсь, это последний раз, когда мы играем так, как сегодня»

Главный тренер сербов недоволен прошедшей игрой.

«Все видели матч. Я думаю, что если у тебя недостаточно концентрации, ты не можешь играть в нашу игру. Мы были не готовы сегодня по разным причинам, возможно, слишком много говорили о следующем матче против Латвии.

Я надеюсь, что это последний раз, когда мы играем так, как сегодня. Это не сборная Сербии; сборной Сербии не обязательно выигрывать все матчи, но наш уровень сегодня был совершенно противоположным по сравнению с нашей первой игрой на турнире против Эстонии. Это очень сложно; ожидания, конечно, высоки. Мы не можем ожидать, что все баскетболисты всегда будут играть так, как мы делали это в предыдущих подготовительных или официальных играх.

У нас достаточно ума, чтобы извлечь уроки из этой игры. Самое главное, конечно, что никто ничего не скажет, если мы выиграем матч, но мы хотим не только побеждать. Мы хотим видеть, как прогрессируем от игры к игре. У нас большие ожидания от самих себя. Мы должны проявлять больше ума, больше концентрации, быть готовыми к Евробаскету . Мы уважаем всех, но мы должны уважать и самих себя», – сказал Пешич .

Сборная Сербии победила Португалию (80:69), проиграв только 4-ю четверть (16:20) и допустив 15 потерь (против 10 у португальцев).