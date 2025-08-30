0

Диогу Бриту: «Мне жаль, что Петрушева удалили»

Защитник сборной Португалии сожалеет об инциденте с сербским форвардом.

«Это правда, я очень жестко заблокировал Петрушева при борьбе за подбор, но я все равно считаю, что это была просто игровая ситуация.

Я думаю, что он немного погорячился, и он действительно ударил меня в живот. Мне жаль, что его удалили, но это решение судей. Я тут ничего не могу поделать», – сказал Бриту.

В середине 1-й четверти матча Португалия – Сербия Бриту жестко встретил Петрушева без мяча толчком недалеко от кольца. Серб ответил ударом кулаком в грудь. Бриту повалился на паркет, после чего Петрушев получил неспортивный фол и был удален.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoсборная Португалии
logoЕвробаскет-2025
Диогу Бриту
logoФилип Петрушев
logoсборная Сербии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич оформил дабл-дабл (23+10) в победной игре с Португалией
вчера, 20:30
Богдан Богданович почувствовал боль в задней поверхности бедра и не вышел на 2-ю половину матча с Португалией
вчера, 19:25
Филип Петрушев был удален за удар соперника в 1-й четверти матча с Португалией
1вчера, 18:55
Главные новости
Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»
112 минут назад
«Все очки важны, это Евробаскет». Игроки и тренер сборной Франции поддержали решение Сильвена Франсиско
33 минуты назад
Сильвен Франсиско о лэй-апе после рукопожатия с Лукой Дончичем: «Я извинился»
350 минут назад
На Спортсе’’ – голосование за 25 лучших игроков НБА XXI века. Выбираем вместе с вами
12сегодня, 18:30
Сильвен Франсиско спровоцировал потасовку, забросив лэй-ап без сопротивления на последней секунде
2сегодня, 18:27Фото
Марк Кьюбан о том, как Майкл Финли отобрал пиво у Луки Дончича: «Если бы он этого не сделал, это сделал бы я»
8сегодня, 18:08
Рекордные 39 очков Николы Йокича вывели Сербию в плей-офф Евробаскета-2025
3сегодня, 17:36
Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие матчи
151сегодня, 17:17Live
Женская НБА. «Миннесота» сыграет в гостях с «Коннектикутом», «Финикс» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
сегодня, 17:04
Германия – первая команда, обеспечившая себе место в плей-офф Евробаскета-2025
сегодня, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Филип Петрушев: «Знаем, насколько ценен Никола Йокич, и стараемся помогать ему, чем можем»
19 минут назад
Джеди Осман о Алперене Шенгюне: «В следующих играх он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений»
23 минуты назад
Игрок НБЛ был госпитализирован с травмой шеи после того, как на него упал баскетбольный щит
57 минут назадФото
Сборная Франция обыграла Словению, несмотря на 39 очков Дончича
1сегодня, 17:56
Патрик Беверли: «Крис Пол лучше как разыгрывающий, чем Джон Стоктон»
4сегодня, 17:14
Давис Бертанс об игре против Йокича: «Нам остается только молить Бога о помощи»
сегодня, 16:20
«Селтикс» не исключают обмен Анферни Саймонса
1сегодня, 15:53
Никола Йович об игре с Португалией: «Даже если мы не выглядели идеально, главное – победа»
сегодня, 15:52
Стефен Карри о работе тренером: «Все возможно. Кто знает, что будет дальше»
1сегодня, 15:50
Симоне Фонтеккьо о победе над Грузией: «Старались больше делиться мячом и не торопиться»
1сегодня, 15:46