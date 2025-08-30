Диогу Бриту: «Мне жаль, что Петрушева удалили»

Защитник сборной Португалии сожалеет об инциденте с сербским форвардом.

«Это правда, я очень жестко заблокировал Петрушева при борьбе за подбор, но я все равно считаю, что это была просто игровая ситуация.

Я думаю, что он немного погорячился, и он действительно ударил меня в живот. Мне жаль, что его удалили, но это решение судей. Я тут ничего не могу поделать», – сказал Бриту.

В середине 1-й четверти матча Португалия – Сербия Бриту жестко встретил Петрушева без мяча толчком недалеко от кольца. Серб ответил ударом кулаком в грудь. Бриту повалился на паркет, после чего Петрушев получил неспортивный фол и был удален.