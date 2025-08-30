Сийм-Сандер Вене выбыл до конца Евробаскета-2025
Сборная Эстонии осталась без еще одного ключевого игрока.
Капитан сборной Эстонии Сийм-Сандер Вене выбыл до конца Евробаскета-2025. Тяжелый форвард травмировал колено во время вчерашнего матча против Латвии (70:72).
Игрок провел на площадке 10 минут, набрав 7 очков и сделав 3 подбора.
За несколько дней до начала турнира Эстония потеряла тяжелого форварда Майка Котсара из-за травмы плеча.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
