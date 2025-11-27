Евролига планирует масштабные изменения формата. «24 команды, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд»

Евролига планирует масштабные изменения формата.

Паулюс Мотеюнас , генеральный директор Евролиги, раскрыл детали грядущей трансформации главного баскетбольного турнира Европы.

«В идеале мы нацелены на 24 команды, возможно – на 22, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд. Мы хотим менее загруженный календарь и новые элементы в соревновании. Обсуждения продолжаются.

Если будет две конференции, противостояния вроде «Олимпиакос » – «Панатинаикос » должны сохраниться. Перелеты – не большая проблема; важно сберечь исторические дерби», – подчеркнул Мотеюнас.

Также он озвучил планы по достижению оценки Евролиги в 3 млрд евро в ближайшие 3–5 лет.

«Это не про выручку, а про целевое значение, согласованное с лигой и клубами», – пояснил Мотеюнас.