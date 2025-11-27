  • Спортс
Евролига планирует масштабные изменения формата. «24 команды, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд»

Евролига планирует масштабные изменения формата.

Паулюс Мотеюнас, генеральный директор Евролиги, раскрыл детали грядущей трансформации главного баскетбольного турнира Европы.

«В идеале мы нацелены на 24 команды, возможно – на 22, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд. Мы хотим менее загруженный календарь и новые элементы в соревновании. Обсуждения продолжаются.

Если будет две конференции, противостояния вроде «Олимпиакос» – «Панатинаикос» должны сохраниться. Перелеты – не большая проблема; важно сберечь исторические дерби», – подчеркнул Мотеюнас.

Также он озвучил планы по достижению оценки Евролиги в 3 млрд евро в ближайшие 3–5 лет.

«Это не про выручку, а про целевое значение, согласованное с лигой и клубами», – пояснил Мотеюнас.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
logoЕвролига
Паулюс Мотеюнас
logoОлимпиакос
logoПанатинаикос
