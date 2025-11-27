  • Спортс
6

«Я врезал Карлу Мэлоуну прямо по голове». Кеньон Мартин рассказал, как отомстил за Айзейю Томаса спустя годы

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин объяснил свой жесткий фол против Карла Мэлоуна.

Экс-форвард НБА Кеньон Мартин рассказал, как сознательно отомстил Карлу Мэлоуну за жестокий удар локтем, который тот нанес Айзейе Томасу в 1991 году, когда сам Мартин еще не выступал в лиге.

«Помните, как Карл Мэлоун ударил Айзейю Томаса локтем и рассек ему голову? Это было задолго до того, как я вообще попал в лигу. Я тогда даже не думал, что буду играть в НБА.

Так вот, в 2001-м году мы играли с «Ютой» в Нью‑Джерси. В быстрой атаке Джон Стоктон отдал пас Мэлоуну. И я врезал Карлу прямо по голове. Бам! Уложил его.

Он даже не встал, ничего не сделал. Я подумал: «Да эти ребята тут совсем мягкие». Джерри Слоун [главный тренер «Юты» на тот момент], упокой Господи его душу, кричал: «Вы, ублюдки, я вам задам!» – пытался за него вступиться. А Карл ничего не сделал.

Но это было за Зика [Айзейю Томаса], понимаете? Много лет спустя», – поделился воспоминаниями Мартин в подкасте All the Smoke.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница All the Smoke в соцсети X
