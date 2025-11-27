У Шэя Гилджес-Александера уже 16 матчей с 30+ очками, лишь у Майкла Джордана был лучший старт сезона

Шэй Гилджес‑Александер демонстрирует выдающуюся результативность на старте сезона.

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес ‑Александер стал лишь вторым игроком за последние 50 сезонов, набравшим 30 и более очков в 16 матчах из первых 19 игр сезона.

Единственным другим баскетболистом, которому это удалось, является легенда «Чикаго » Майкл Джордан : в сезоне-1986/87 он достигал отметки в 30 очков 17 раз.

В текущем сезоне Гилджес‑Александер набирает в среднем 32,6 очка, 4,9 подбора и 6,6 передачи за 33 минуты на площадке.

В сезоне-1986/87, третьем в своей карьере в НБА , Майкл Джордан в среднем за игру набирал 37,1 очка, делал 5,2 подбора и отдавал 4,6 передачи.