Андреа Тринкьери – ведущий претендент на место главного тренера в «Партизане»
«Партизан» может нанять Андреа Тринкьери.
Андреа Тринкьери является главным претендентом на место главного тренера в «Партизане». 57-летний итальянский специалист уже работал в сербском клубе с 2018 по 2020 год.
Тринкьери завершил сотрудничество с «Жальгирисом» этим летом и пока остается свободным. «Партизан» расстался с Желько Обрадовичем после неудачного начала сезона.
