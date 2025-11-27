Андреа Тринкьери – ведущий претендент на место главного тренера в «Партизане»

«Партизан» может нанять Андреа Тринкьери.

Андреа Тринкьери является главным претендентом на место главного тренера в «Партизане». 57-летний итальянский специалист уже работал в сербском клубе с 2018 по 2020 год.

Тринкьери завершил сотрудничество с «Жальгирисом» этим летом и пока остается свободным. «Партизан » расстался с Желько Обрадовичем после неудачного начала сезона.