Болельщики «Партизана» собрались в белградском аэропорту, чтобы встретить Желько Обрадовича
Сотни фанатов пришли в белградский аэропорт, чтобы уговорить Обрадовича остаться.
После заявления об отставке Желько Обрадовича болельщики «Партизана» организовали масштабную акцию поддержки, собравшись в международном аэропорту Белграда, чтобы встретить легендарного тренера, возвращающегося из Афин, и убедить его остаться в клубе.
Согласно данным Mozzart Sport, в пиковый момент более 10 500 человек одновременно отслеживали рейс Обрадовича из Афин в Белград через сервис Flight Radar, что сделало этот перелет самым просматриваемым в мире в тот момент.
Несмотря на официальное заявление об отставке, руководство «Партизана» ранее уже отклонило прошение Обрадовича и выразило готовность предоставить тренеру полную свободу в перестройке состава.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
