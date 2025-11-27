Болельщики «Партизана» собрались в белградском аэропорту, чтобы встретить Желько Обрадовича

Сотни фанатов пришли в белградский аэропорт, чтобы уговорить Обрадовича остаться.

После заявления об отставке Желько Обрадовича болельщики «Партизана» организовали масштабную акцию поддержки, собравшись в международном аэропорту Белграда, чтобы встретить легендарного тренера, возвращающегося из Афин, и убедить его остаться в клубе.

Согласно данным Mozzart Sport, в пиковый момент более 10 500 человек одновременно отслеживали рейс Обрадовича из Афин в Белград через сервис Flight Radar, что сделало этот перелет самым просматриваемым в мире в тот момент.

Несмотря на официальное заявление об отставке, руководство «Партизана » ранее уже отклонило прошение Обрадовича и выразило готовность предоставить тренеру полную свободу в перестройке состава.