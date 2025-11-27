  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Желько Обрадович получит право расстаться с любым игроком, если останется в «Партизане» (Mozzart Sport)
0

Желько Обрадович получит право расстаться с любым игроком, если останется в «Партизане» (Mozzart Sport)

Руководство «Партизана» готово на радикальные меры ради сохранения Обрадовича.

После того как Желько Обрадович подал заявление об отставке, руководство «Партизана» не только единогласно отклонило его, но и сделало беспрецедентный шаг, предоставив тренеру карт-бланш на перестройку команды.

По информации Mozzart Sport, в клубе настолько уверены, что Обрадович останется, что на заседании совета даже не обсуждали потенциальных сменщиков.

При этом если 65-летний специалист  решит отозвать свое заявление об отставке, ему будет предоставлена полная свобода действий и всесторонняя поддержка. Тренер получит право расстаться с любым игроком, который, по его мнению, не оправдал доверия своей игрой и самоотдачей. Ему даже разрешат полностью обновить состав, если это понадобится.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoПартизан
Желимир Обрадович
logoАдриатическая лига
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
