1

26 очков Кристапса Порзингиса позволили Латвии одержать победу над Эстонией

Кристапс Порзингис помог Латвии взять первую победу.

Центровой был неточен из-за дуги, завершив встречу с 0 попаданий с 4 дальних попыток, но все равно стал с отрывом самым результативным игроком встречи.

На его счету 26 очков (8 из 12 с игры, 10 из 13 с линии), 7 подборов и 2 блок-шота. Порзингис допустил 7 потерь на 1 результативную передачу.

Кроме Порзингиса, ни один игрок сборной Латвии не смог добиться двузначного показателя набранных очков. У эстонцев самыми результативными стали Артур Конончук и Маттиас Тасс, набравшие по 13 очков.

К заключительной четверти нападение команд окончательно разладилось, и соперники не могли набрать ни одного очка в течение первых 5 минут 4-й 10-минутки.

Эстония – Латвия – 66:72 (19:17, 19:21, 19:25, 9:9).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Маттиас Тасс
Кристапс Порзингис
Артур Конончук
сборная Латвии
сборная Эстонии
Евробаскет-2025
