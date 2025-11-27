1

Кори Кисперт пропустит около трех недель из-за перелома большого пальца

Форвард «Вашингтона» Кори Кисперт пропустит около трех недель.

Форвард «Вашингтона» Кори Кисперт получил перелом большого пальца правой руки. Игроку назначено консервативное лечение, сроки восстановления станут известны позже.

При этом журналист The Athletic Джош Роббинс сообщает, что баскетболисту не потребуется операция. По его информации, на восстановление после подобных травм обычно уходит около трех недель.

Кисперт получил травму в 3-й четверти матча против «Атланты», в котором «Вашингтон» одержал победу со счетом 132:113.

В этом сезоне 26-летний форвард принял участие в 17 матчах, набирая в среднем 8,9 очка и 2,5 подбора за 20 минуты игрового времени.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2969 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джоша Роббинса в соцсети X
logoВашингтон
logoНБА
logoКори Кисперт
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг новичков НБА. Егор Дёмин ворвался в Топ-10, Кон Книппел сохранил лидерство
26 ноября, 16:33
НБА. Кубок. 43+13 Дончича позволили «Лейкерс» победить «Клипперс» и выиграть группу B, 46 очков Макколлума помогли «Вашингтону» разгромить «Атланту»
26 ноября, 06:50
46 очков и 10 трехочковых Си Джей Макколлума стали рекордными для «Уизардс» и помогли разгромить «Хоукс»
26 ноября, 04:15Видео
Главные новости
Дэнни Грин: «Я считаю, что Дрэймонд – ролевой игрок. Если бы он попал в «Шарлотт», разве он остался бы суперзвездой?»
34 минуты назад
Джеймс Харден о «Клипперс»: «Ситуация здесь сложная»
57 минут назад
Джонатан Куминга вернулся после пропуска 7 матчей – 10 очков в игре с «Пеликанс»
сегодня, 09:28Видео
Тайрон Лю после поражения от «Далласа»: «Мы уже много чего перепробовали. Сейчас никакого следующего шага нет»
сегодня, 08:20
Яннис Адетокумбо: «Через пять лет мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории НБА»
сегодня, 07:50
Без Ламело Болла на площадке «Шарлотт» превзошел «Торонто» в 4-й четверти и овертайме со счетом 32:15
сегодня, 07:20
Зак Лоу: «Леброн вписался отлично, Ривз доминирует, монструозная атака. «Лейкерс», дайте немного драмы»
сегодня, 07:16
Снуп Догг – Дончичу, который стал отцом девочки: «Она пронзит прямо в сердце, но это сделает тебя лучше»
сегодня, 07:03
Никола Йокич реализовал 100% бросков с игры (26 очков) и был близок к трипл-даблу в матче с «Финиксом»
сегодня, 06:52Видео
Джимми Батлер надеется сыграть с «Тандер» после неприятного падения в матче с «Пеликанс»
сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Ютой», «Нью-Йорк» встретится с «Торонто» и другие матчи
сегодня, 09:05
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Литва примет Италию, Испания встретится с Грузией и другие матчи
сегодня, 08:47
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с УГМК, МБА – против «Энергии» и другие матчи
сегодня, 08:31
«Ираклис» подписал американского форварда Джастина Эдлер-Дэвис
вчера, 20:10
«Дубай» расстался с филиппинским защитником Терди Равеной
вчера, 18:15
Центровой Леон Радошевич перешел в «Тревизо»
вчера, 13:59Фото
«Милуоки» проиграл 7 матчей подряд – худшая серия с дебютного сезона Янниса Адетокумбо
вчера, 11:36
Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral
вчера, 09:42Видео
Леброн Джеймс об Остине Ривзе: «Как давно я говорил вам, что он чертовски хорошо умеет играть? Так что ничего нового»
вчера, 08:17
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Германия крупно обыграла Израиль, Латвия уступила Нидерландам и другие результаты
28 ноября, 21:40