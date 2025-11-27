Кори Кисперт пропустит около трех недель из-за перелома большого пальца

Форвард «Вашингтона» Кори Кисперт пропустит около трех недель.

Форвард «Вашингтона » Кори Кисперт получил перелом большого пальца правой руки. Игроку назначено консервативное лечение, сроки восстановления станут известны позже.

При этом журналист The Athletic Джош Роббинс сообщает, что баскетболисту не потребуется операция. По его информации, на восстановление после подобных травм обычно уходит около трех недель.

Кисперт получил травму в 3-й четверти матча против «Атланты», в котором «Вашингтон» одержал победу со счетом 132:113.

В этом сезоне 26-летний форвард принял участие в 17 матчах, набирая в среднем 8,9 очка и 2,5 подбора за 20 минуты игрового времени.