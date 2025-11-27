«Анадолу Эфес» интересуется Яннисом Сферопулосом
На Янниса Сферопулоса претендуют сразу два европейских гранда.
По информации инсайдера Маттео Андреани, список претендентов на греческого специалиста Янниса Сферопулоса расширился. Помимо тель-авивского «Маккаби», интерес к 58-летнему тренеру проявляет и стамбульский «Анадолу Эфес».
Ранее сообщалось, что «Маккаби» рассматривает возможность увольнения Одеда Каташа. В свою очередь, «Анадолу Эфес» расстался с главным тренером Игором Кокошковым.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
