«Анадолу Эфес» интересуется Яннисом Сферопулосом

На Янниса Сферопулоса претендуют сразу два европейских гранда.

По информации инсайдера Маттео Андреани, список претендентов на греческого специалиста Янниса Сферопулоса расширился. Помимо тель-авивского «Маккаби», интерес к 58-летнему тренеру проявляет и стамбульский «Анадолу Эфес ».

Ранее сообщалось, что «Маккаби » рассматривает возможность увольнения Одеда Каташа . В свою очередь, «Анадолу Эфес» расстался с главным тренером Игором Кокошковым.