Фанаты «Партизана» устроили эмоциональную встречу Желько Обрадовичу в аэропорту
Болельщики «Партизана» встретили Желько Обрадовича в аэропорту.
Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович вечером 27 ноября прилетел из Афин в Белград. В аэропорту его встретила многочисленная группа болельщиков клуба.
Атмосфера была по-настоящему эмоциональной: фанаты скандировали кричалки, размахивали клубной атрибутикой и открыто демонстрировали, насколько для них важно, чтобы Обрадович остался в клубе.
«Партизан» отклонил заявление Обрадовича об отставке и намерен уговорить его остаться
