Фанаты «Партизана» устроили эмоциональную встречу Желько Обрадовичу в аэропорту

Болельщики «Партизана» встретили Желько Обрадовича в аэропорту.

Главный тренер «Партизана » Желько Обрадович вечером 27 ноября прилетел из Афин в Белград. В аэропорту его встретила многочисленная группа болельщиков клуба.

Атмосфера была по-настоящему эмоциональной: фанаты скандировали кричалки, размахивали клубной атрибутикой и открыто демонстрировали, насколько для них важно, чтобы Обрадович остался в клубе.

