Гершон Ябуселе: «В прошлом году мой вес не был проблемой – почему стал в этом?»

Форвард «Никс» ответил на критику болельщиков по поводу своей физической формы.

Форвард «Нью-Йорка » Гершон Ябуселе выразил недоумение в связи с обсуждением его веса некоторыми болельщиками, подчеркнув, что его физическая форма не изменилась по сравнению с прошлым сезоном в «Филадельфии».

«Я об этом слышал и мог бы, если захотел, обсудить, но решил не заострять внимание. Люди говорят что хотят. Если вы проверите мой вес за прошлый год, он такой же. В прошлом году мой вес не был проблемой – почему стал в этом? На самом деле я даже легче, чем в прошлом году.

Я не зацикливаюсь на этом. Просто делаю свое дело. Я чувствую себя хорошо и в отличной форме. Вот и все», – сказал Ябуселе.

Согласно официальной заявке «Никс», вес 29-летнего форварда составляет около 128 килограммов. При этом в медиа-гиде «Филадельфии» за прошлый сезон указывался вес 126.5 килограмма.