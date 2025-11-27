Джонатан Куминга планирует вернуться на площадку в матче с «Новым Орлеаном»
Форвард «Уорриорз» Джонатан Куминга может сыграть против «Пеликанс».
Джонатан Куминга, отсутствовавший в составе «Голден Стэйт» последние семь матчей из-за воспаления в коленном суставе, провел контрольную игру с фарм-клубом в G-лиге и теперь готов вернуться в основную команду.
По информации ESPN, форвард планирует выйти на площадку в домашнем матче против «Нового Орлеана», который пройдет 30 ноября.
До проблем с коленями Куминга сыграл 13 матчей в этом сезоне, набирая в среднем 13,8 очка, 6,6 подбора и 2,8 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
