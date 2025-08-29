Кристапс Порзингис: «Площадка на Евробаскете кажется теснее, возможно, потому что я допустил 7 потерь»

Кристапс Порзингис сравнил Евробаскет с плей-офф НБА.

«Интенсивность безусловно на уровне. Площадка кажется более тесной. Может быть, потому что допустил 7 потерь и пытаюсь найти виноватого. Но в такой интенсивной атмосфере баскетбол иногда становится слишком хаотичным, важно не торопиться.

Становится слишком шумно, ничего не слышно, больше шансов на то, что ты совершишь ошибку. Необходимо сохранять хладнокровие.

И в НБА , и здесь высокий уровень игры, высокий уровень интенсивности. Лучшие игры для баскетболиста», – заключил Порзингис . Центровой Латвии помог команде одержать сложную победу над Эстонией (72:70), набрав 26 очков, но допустив при этом 7 потерь.