  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Николо Мелли: «Мы привыкли, что Мессина и Обрадович всегда на вершине. И потому кажется странным, когда их там нет»
0

Николо Мелли: «Мы привыкли, что Мессина и Обрадович всегда на вершине. И потому кажется странным, когда их там нет»

Николо Мелли высказался о непростом периоде в карьере Мессины и Обрадовича.

Форвард «Фенербахче» Николо Мелли, имевший опыт игры под руководством таких легендарных тренеров, как Этторе Мессина и Желько Обрадович, прокомментировал текущий спад их команд в Евролиге, отметив, что это явление – естественная часть спортивного цикла.

«Не знаю, с чем это связано. Возможно, мы просто привыкли, что они всегда на вершине. И потому кажется странным, когда их там нет. Но это нормально – таков цикл.

Например, «Милан» выходил в «Финал четырех» четыре года назад и они проиграли из‑за одного броска. А «Партизан» едва не пробился в «Финал четырех» в серии плей‑офф с мадридским «Реалом».

Так что я не уверен, что тут есть какая‑то одна причина. Это просто часть спорта, можно сказать, даже часть жизни. Возможно, мы настолько привыкли видеть их на вершине, что временное отсутствие кажется необычным – но это абсолютно нормально», – отметил Мелли.

Мессина недавно покинул пост главного тренера «Милана», а Желько Обрадович подал заявление об отставке – однако «Партизан» не удовлетворил его просьбу и намерен сохранить специалиста в команде.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2966 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Желимир Обрадович
logoЭтторе Мессина
logoПартизан
logoЕвролига
logoМилан
logoНиколо Мелли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Партизан» отклонил заявление Обрадовича об отставке и намерен уговорить его остаться
27 ноября, 13:38
Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»
25 ноября, 16:02
Этторе Мессина покинул пост главного тренера «Милана»
24 ноября, 18:59
Главные новости
Дэнни Грин: «Я считаю, что Дрэймонд – ролевой игрок. Если бы он попал в «Шарлотт», разве он остался бы суперзвездой?»
33 минуты назад
Джеймс Харден о «Клипперс»: «Ситуация здесь сложная»
56 минут назад
Джонатан Куминга вернулся после пропуска 7 матчей – 10 очков в игре с «Пеликанс»
сегодня, 09:28Видео
Тайрон Лю после поражения от «Далласа»: «Мы уже много чего перепробовали. Сейчас никакого следующего шага нет»
сегодня, 08:20
Яннис Адетокумбо: «Через пять лет мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории НБА»
сегодня, 07:50
Без Ламело Болла на площадке «Шарлотт» превзошел «Торонто» в 4-й четверти и овертайме со счетом 32:15
сегодня, 07:20
Зак Лоу: «Леброн вписался отлично, Ривз доминирует, монструозная атака. «Лейкерс», дайте немного драмы»
сегодня, 07:16
Снуп Догг – Дончичу, который стал отцом девочки: «Она пронзит прямо в сердце, но это сделает тебя лучше»
сегодня, 07:03
Никола Йокич реализовал 100% бросков с игры (26 очков) и был близок к трипл-даблу в матче с «Финиксом»
сегодня, 06:52Видео
Джимми Батлер надеется сыграть с «Тандер» после неприятного падения в матче с «Пеликанс»
сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Ютой», «Нью-Йорк» встретится с «Торонто» и другие матчи
сегодня, 09:05
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Литва примет Италию, Испания встретится с Грузией и другие матчи
сегодня, 08:47
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с УГМК, МБА – против «Энергии» и другие матчи
сегодня, 08:31
«Ираклис» подписал американского форварда Джастина Эдлер-Дэвис
вчера, 20:10
«Дубай» расстался с филиппинским защитником Терди Равеной
вчера, 18:15
Центровой Леон Радошевич перешел в «Тревизо»
вчера, 13:59Фото
«Милуоки» проиграл 7 матчей подряд – худшая серия с дебютного сезона Янниса Адетокумбо
вчера, 11:36
Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral
вчера, 09:42Видео
Леброн Джеймс об Остине Ривзе: «Как давно я говорил вам, что он чертовски хорошо умеет играть? Так что ничего нового»
вчера, 08:17
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Германия крупно обыграла Израиль, Латвия уступила Нидерландам и другие результаты
28 ноября, 21:40