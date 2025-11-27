Николо Мелли: «Мы привыкли, что Мессина и Обрадович всегда на вершине. И потому кажется странным, когда их там нет»

Николо Мелли высказался о непростом периоде в карьере Мессины и Обрадовича.

Форвард «Фенербахче» Николо Мелли , имевший опыт игры под руководством таких легендарных тренеров, как Этторе Мессина и Желько Обрадович, прокомментировал текущий спад их команд в Евролиге, отметив, что это явление – естественная часть спортивного цикла.

«Не знаю, с чем это связано. Возможно, мы просто привыкли, что они всегда на вершине. И потому кажется странным, когда их там нет. Но это нормально – таков цикл.

Например, «Милан» выходил в «Финал четырех» четыре года назад и они проиграли из‑за одного броска. А «Партизан » едва не пробился в «Финал четырех» в серии плей‑офф с мадридским «Реалом».

Так что я не уверен, что тут есть какая‑то одна причина. Это просто часть спорта, можно сказать, даже часть жизни. Возможно, мы настолько привыкли видеть их на вершине, что временное отсутствие кажется необычным – но это абсолютно нормально», – отметил Мелли.

Мессина недавно покинул пост главного тренера «Милана », а Желько Обрадович подал заявление об отставке – однако «Партизан» не удовлетворил его просьбу и намерен сохранить специалиста в команде.