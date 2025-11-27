20-летний баскетболист из Оклахомы умер после удара локтем в голову, полученного на студенческом матче

Студент Итан Дитз скончался после травмы на матче NJCAA.

Капитан команды баскетбольной программы колледжа Коннорс Стэйт в Оклахоме умер из-за травмы, полученной на площадке. В матче NJCAA против колледжа Грэйсон Итан Дитз получил удар локтем в голову, который в итоге стал смертельным.

Дитзу было 20 лет, в прошлом сезоне турнира он выходил в финал.

«Он был мечтой любого тренера. Талантлив в спорте и в обучении, понимал важность усердного труда. Если улыбался, это было от души. Превосходный партнер и сильная личность», – поделился главный тренер программы Билл Мьюз.