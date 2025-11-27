Стефен Карри пропустит около недели из-за ушиба четырехглавой мышцы бедра
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри избежала серьезной травмы.
«Голден Стэйт» рассчитывает, что разыгрывающий Стефен Карри пропустит около недели из‑за ушиба четырехглавой мышцы бедра, полученного в матче с «Хьюстоном».
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, медицинское обследование не выявило серьезных повреждений. Сроки возвращения игрока на площадку будут зависеть от того, насколько эффективно пройдет лечение.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2967 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости