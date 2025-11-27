5

Стефен Карри пропустит около недели из-за ушиба четырехглавой мышцы бедра

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри избежала серьезной травмы.

«Голден Стэйт» рассчитывает, что разыгрывающий Стефен Карри пропустит около недели из‑за ушиба четырехглавой мышцы бедра, полученного в матче с «Хьюстоном».

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, медицинское обследование не выявило серьезных повреждений. Сроки возвращения игрока на площадку будут зависеть от того, насколько эффективно пройдет лечение.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2967 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoГолден Стэйт
травмы
logoНБА
Шэмс Чарания
logoСтефен Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер: «Мы не боремся за подборы и позволяем соперникам делать все, что захотят»
27 ноября, 07:25
Дрэймонд Грин: «Наша защита – полное дерьмо. Суть в том, что соперник чувствует, сталкиваясь с твоей обороной. Сейчас он не чувствует ничего»
27 ноября, 07:10
Стеф Карри получил травму бедра в проигранном матче с «Хьюстоном»
27 ноября, 05:58Видео
Главные новости
Дэнни Грин: «Я считаю, что Дрэймонд – ролевой игрок. Если бы он попал в «Шарлотт», разве он остался бы суперзвездой?»
33 минуты назад
Джеймс Харден о «Клипперс»: «Ситуация здесь сложная»
56 минут назад
Джонатан Куминга вернулся после пропуска 7 матчей – 10 очков в игре с «Пеликанс»
сегодня, 09:28Видео
Тайрон Лю после поражения от «Далласа»: «Мы уже много чего перепробовали. Сейчас никакого следующего шага нет»
сегодня, 08:20
Яннис Адетокумбо: «Через пять лет мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории НБА»
сегодня, 07:50
Без Ламело Болла на площадке «Шарлотт» превзошел «Торонто» в 4-й четверти и овертайме со счетом 32:15
сегодня, 07:20
Зак Лоу: «Леброн вписался отлично, Ривз доминирует, монструозная атака. «Лейкерс», дайте немного драмы»
сегодня, 07:16
Снуп Догг – Дончичу, который стал отцом девочки: «Она пронзит прямо в сердце, но это сделает тебя лучше»
сегодня, 07:03
Никола Йокич реализовал 100% бросков с игры (26 очков) и был близок к трипл-даблу в матче с «Финиксом»
сегодня, 06:52Видео
Джимми Батлер надеется сыграть с «Тандер» после неприятного падения в матче с «Пеликанс»
сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Ютой», «Нью-Йорк» встретится с «Торонто» и другие матчи
сегодня, 09:05
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Литва примет Италию, Испания встретится с Грузией и другие матчи
сегодня, 08:47
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с УГМК, МБА – против «Энергии» и другие матчи
сегодня, 08:31
«Ираклис» подписал американского форварда Джастина Эдлер-Дэвис
вчера, 20:10
«Дубай» расстался с филиппинским защитником Терди Равеной
вчера, 18:15
Центровой Леон Радошевич перешел в «Тревизо»
вчера, 13:59Фото
«Милуоки» проиграл 7 матчей подряд – худшая серия с дебютного сезона Янниса Адетокумбо
вчера, 11:36
Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral
вчера, 09:42Видео
Леброн Джеймс об Остине Ривзе: «Как давно я говорил вам, что он чертовски хорошо умеет играть? Так что ничего нового»
вчера, 08:17
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Германия крупно обыграла Израиль, Латвия уступила Нидерландам и другие результаты
28 ноября, 21:40