Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри избежала серьезной травмы.

«Голден Стэйт » рассчитывает, что разыгрывающий Стефен Карри пропустит около недели из‑за ушиба четырехглавой мышцы бедра, полученного в матче с «Хьюстоном».

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания , медицинское обследование не выявило серьезных повреждений. Сроки возвращения игрока на площадку будут зависеть от того, насколько эффективно пройдет лечение.