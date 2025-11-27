  • Спортс
  • Тим Макмэн: «Даллас» не хочет обменивать Кайри Ирвинга, а вот обмен Энтони Дэвиса в этом сезоне – вероятный сценарий»
4

Тим Макмэн: «Даллас» не хочет обменивать Кайри Ирвинга, а вот обмен Энтони Дэвиса в этом сезоне – вероятный сценарий»

«Даллас» не заинтересован в обмене Ирвинга, но готов обсуждать сделку по Дэвису.

В ходе программы ESPN Howdy Partners, посвященной техасским командам, авторитетный инсайдер Тим Макмэн сообщил о принципиально разных подходах «Далласа» к будущему двух своих звезд – Кайри Ирвинга и Энтони Дэвиса.

«Что касается Кайри, могу сказать однозначно: «Маверикс» не хотят его обменивать. Обмен Энтони Дэвиса – реальная возможность, я бы даже сказал, вероятный сценарий в этом сезоне. А вот обмен Ирвинга сейчас не входит в приоритеты «Далласа». Более того, клуб прямо не заинтересован в этом на данный момент», – отметил Макмэн.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN Howdy Partners
