«Маккаби» склоняется в сторону увольнения Одеда Каташа и рассматривает кандидатуру Янниса Сферопулоса
Яннис Сферопулос может возглавить «Маккаби».
«Маккаби Тель-Авив» уступил «Милану» в матче Евролиги и оказался на последнем месте турнира с 3-10. Клуб, по сообщению инсайдера Маттео Андреани, склоняется к увольнению главного тренера Одеда Каташа.
Первой кандидатурой, на данный момент, считается недавно расставшийся с «Црвеной Звездой» Яннис Сферопулос. Греческий специалист пока не готов дать окончательный ответ и попросил время на размышления.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
