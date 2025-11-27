«Маккаби» склоняется в сторону увольнения Одеда Каташа и рассматривает кандидатуру Янниса Сферопулоса

Яннис Сферопулос может возглавить «Маккаби».

«Маккаби Тель-Авив » уступил «Милану» в матче Евролиги и оказался на последнем месте турнира с 3-10. Клуб, по сообщению инсайдера Маттео Андреани, склоняется к увольнению главного тренера Одеда Каташа.

Первой кандидатурой, на данный момент, считается недавно расставшийся с «Црвеной Звездой» Яннис Сферопулос. Греческий специалист пока не готов дать окончательный ответ и попросил время на размышления.