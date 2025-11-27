Туомас Иисало: «Мы наконец начинаем сплачиваться – не только на площадке, но и как коллектив»
Тренер «Гриззлис» высоко оценил атмосферу в команде после победы над «Пеликанс».
Главный тренер «Мемфиса» Туомас Иисало после выездной победы в овертайме над «Новым Орлеаном» (133:128) особо отметил роль запасных игроков и растущую сплоченность в команде.
«Это очень помогает, но важнее то, что это говорит о команде в целом. Игроки поддерживают друг друга, радуются за партнера. Например, Джок Лэндейл в 4-й четверти подошел к тренерскому штабу и сказал: «Если хотите оставить Зака (Иди) на площадке на всю четверть – так и сделайте. У него все отлично получается».
На скамейке происходят по‑настоящему самоотверженные поступки: все стараются завести друг друга. И именно это я имею в виду, когда говорю, что мы наконец начинаем сплачиваться – не только на площадке, но и как коллектив. Очень приятно это видеть», – сказал Иисало.
