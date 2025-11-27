Девонте Грэм дебютировал в Евролиге и помог «Црвене Звезде» обыграть «Олимпиакос»
Девонте Грэм провел первый матч в Евролиге.
30-летний защитник Девонте Грэм перебрался в Европу после 6 сезонов в НБА и дебютировал в Евролиге за «Црвену Звезду». В первом матче в рамках главного европейского клубного турнира Грэм отыграл 15 минут и набрал 9 очков, 4 подбора и 4 передачи, реализовав 3 из 5 трехочковых бросков.
2 из этих дальних попадний пришлись на начало 4-й четверти, благодаря им отстававшая от соперника сербская команда перехватила лидерство и дальше довела встречу до победы (91:80).
Лучшим среди победителей стал другой бывший баскетболист НБА Джордан Нвора (4 года в лиге). На счету форварда 23 очка (6 из 9 двухочковых и 3 из 7 трехочковых) и 3 подбора.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
