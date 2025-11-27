Николас Лапровиттола пропустит еще месяц из-за травмы приводящей мышцы правого бедра
Николас Лапровиттолла опять выбыл из строя с травмой бедра.
35-летний разыгрывающий «Барселоны» Николас Лапровиттола не поможет команде в ближайший месяц.
В прошлом году защитник восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки, а в этом сезоне получил травму приводящей мышцы левого бедра в начале октября и выбыл на 3 недели.
Лапровиттола вернулся в команду в ноябре, но провел только 7 матчей и снова травмировался. На этот раз проблемы с приводящей мышцей правого бедра. Защитник пропустит 4 недели.
Лапровиттола набирает 9,8 очка, 3,8 передачи и 1,2 перехвата за 18,7 минуты в среднем в этом розыгрыше Евролиги.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2966 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости