Николас Лапровиттола пропустит еще месяц из-за травмы приводящей мышцы правого бедра

Николас Лапровиттолла опять выбыл из строя с травмой бедра.

35-летний разыгрывающий «Барселоны» Николас Лапровиттола не поможет команде в ближайший месяц.

В прошлом году защитник восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки, а в этом сезоне получил травму приводящей мышцы левого бедра в начале октября и выбыл на 3 недели.

Лапровиттола вернулся в команду в ноябре, но провел только 7 матчей и снова травмировался. На этот раз проблемы с приводящей мышцей правого бедра. Защитник пропустит 4 недели.

Лапровиттола набирает 9,8 очка, 3,8 передачи и 1,2 перехвата за 18,7 минуты в среднем в этом розыгрыше Евролиги.