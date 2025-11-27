Евролига и Еврокубок возобновят проведение матчей в Израиле в декабре

Европейские клубные турниры возобновят проведение матчей в Израиле.

Евролига одобрила возвращение матчей своих турниров в Израиль по итогам тщательной проверки безопасности и согласований с местными властями. Решение было принято после детального анализа ситуации и выездной инспекции делегации лиги.

Первые игры пройдут уже в начале декабря: 9 декабря «Хапоэль Иерусалим » примет «Гамбург» в Еврокубке, а 11 декабря в Евролиге «Маккаби Тель-Авив » сыграет против «Виллербана».

При этом турецкие клубы «Фенербахче » и «Анадолу Эфес » не будут проводить матчи в Израиле – их игры пройдут на нейтральных площадках.

Евролига подчеркнула, что продолжит внимательно следить за ситуацией и координировать действия с национальными и международными властями, а также с приезжающими командами – чтобы обеспечить безопасность игроков, персонала и болельщиков.