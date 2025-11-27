Евролига и Еврокубок возобновят проведение матчей в Израиле в декабре
Евролига одобрила возвращение матчей своих турниров в Израиль по итогам тщательной проверки безопасности и согласований с местными властями. Решение было принято после детального анализа ситуации и выездной инспекции делегации лиги.
Первые игры пройдут уже в начале декабря: 9 декабря «Хапоэль Иерусалим» примет «Гамбург» в Еврокубке, а 11 декабря в Евролиге «Маккаби Тель-Авив» сыграет против «Виллербана».
При этом турецкие клубы «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» не будут проводить матчи в Израиле – их игры пройдут на нейтральных площадках.
Евролига подчеркнула, что продолжит внимательно следить за ситуацией и координировать действия с национальными и международными властями, а также с приезжающими командами – чтобы обеспечить безопасность игроков, персонала и болельщиков.