Бека Бурджанадзе: «У Грузии уже были такие старты на турнирах, но в итоге все складывалось не очень удачно»
Бека Бурджанадзе прокомментировал победу Грузии над Испанией.
«У нас уже были такие старты на турнирах, но в итоге все складывалось для нас не очень удачно. Мы просто напомнили себе об этом.
Но это не значит, что мы недовольны этой победой, особенно против такой сильной команды, как Испания», – сказал тяжелый форвард сборной Грузии.
Грузия обыграла Испанию со счетом 83:69 в первом матче группы C на Евробаскете-2025.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4357 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости