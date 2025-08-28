Бека Бурджанадзе: «У Грузии уже были такие старты на турнирах, но в итоге все складывалось не очень удачно»

Бека Бурджанадзе прокомментировал победу Грузии над Испанией.

«У нас уже были такие старты на турнирах, но в итоге все складывалось для нас не очень удачно. Мы просто напомнили себе об этом.

Но это не значит, что мы недовольны этой победой, особенно против такой сильной команды, как Испания», – сказал тяжелый форвард сборной Грузии.

Грузия обыграла Испанию со счетом 83:69 в первом матче группы C на Евробаскете-2025.