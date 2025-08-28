0

Сандро Мамукелашвили: «Мы здесь не для того, чтобы развлекаться»

Сандро Мамукелашвили прокомментировал победу Грузии над Испанией.

«Мы здесь, чтобы играть. Мы здесь не для того, чтобы развлекаться.

Мы не готовы просто выйти и играть. Мы хотим победить и выйти из группы. Это хорошее начало, и нам нужно просто продолжать в том же духе», – сказал центровой сборной Грузии.

Мамукелашвили помог Грузии обыграть Испанию со счетом 83:69 в первом матче группы C на Евробаскете-2025, набрав 19 очков, сделав 7 подборов, 6 передач и 1 перехват.

