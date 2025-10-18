13-й номер драфта-2025 Дерик Куин получил разрешение на полноценные тренировки

Дерик Куин близок к возвращению.

Новичок «Нового Орлеана», взятый под 13-м номером, травмировал связки левого запястья в июле и перенес операцию, пропустив всю предсезонную подготовку.

Центровой планировал возвращение на площадку в конце октября.

Медики дали Куину разрешение на полноценную баскетбольную активность.