13-й номер драфта-2025 Дерик Куин получил разрешение на полноценные тренировки
Дерик Куин близок к возвращению.
Новичок «Нового Орлеана», взятый под 13-м номером, травмировал связки левого запястья в июле и перенес операцию, пропустив всю предсезонную подготовку.
Центровой планировал возвращение на площадку в конце октября.
Медики дали Куину разрешение на полноценную баскетбольную активность.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
