Джонни Джузэнг получил двусторонний контракт в «Миннесоте»
«Тимбервулвз» подпишут Джонни Джузэнга.
24-летний защитник (201 см) хорошо проявил себя в предсезонных матчах и согласовал двусторонний контракт.
Джузэнг провел уже 3 сезона в НБА. В прошлом году он набирал 8,9 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 19,8 минуты в среднем в 64 матчах за «Юту», реализуя 37,6% трехочковых бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
