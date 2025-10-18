Джонни Джузэнг получил двусторонний контракт в «Миннесоте»

«Тимбервулвз» подпишут Джонни Джузэнга.

24-летний защитник (201 см) хорошо проявил себя в предсезонных матчах и согласовал двусторонний контракт.

Джузэнг провел уже 3 сезона в НБА. В прошлом году он набирал 8,9 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 19,8 минуты в среднем в 64 матчах за «Юту», реализуя 37,6% трехочковых бросков.