0

Джонни Джузэнг получил двусторонний контракт в «Миннесоте»

«Тимбервулвз» подпишут Джонни Джузэнга.

24-летний защитник (201 см) хорошо проявил себя в предсезонных матчах и согласовал двусторонний контракт.

Джузэнг провел уже 3 сезона в НБА. В прошлом году он набирал 8,9 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 19,8 минуты в среднем в 64 матчах за «Юту», реализуя 37,6% трехочковых бросков.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9054 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
logoДжонни Джузэнг
logoМиннесота
logoНБА
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Атланта» конвертирует двусторонний контракт Китона Уоллеса в стандартный
сегодня, 20:25
Травма Домантаса Сабониса оказалась не слишком серьезной, центровой пройдет повторное обследование через неделю
сегодня, 19:49
Джамил Телфорт подпишет двустороннее соглашение с «Клипперс»
сегодня, 19:28
Владимир Дёмин о дебюте Егора: «Думали, что для результативности ему потребуется больше времени. Но он проявил себя во многих аспектах, очевидно заметен прогресс»
1сегодня, 19:17
Артурс Жагарс выбыл из состава «Фенербахче» на неопределенный срок из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 19:07
13-й номер драфта-2025 Дерик Куин получил разрешение на полноценные тренировки
сегодня, 18:33
Коби Уайт провел первую полноценную игровую тренировку и может вернуться к началу сезона
сегодня, 18:23
«Лейкерс» официально отчислили Марчюлениса, Дэвиса, Уотсона и Уильямса, очистив ростер к «регулярке»
сегодня, 18:15
Крис Янгблад подписал двусторонний контракт с «Оклахомой»
2сегодня, 17:53
Скотти Пиппену-младшему потребуется операция на большом пальце ноги, защитник пропустит 12 недель
2сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Тенерифе» крупно обыграл «Мурсию», «Сарагоса» не справилась с «Бреоганом» и другие результаты
45 минут назад
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 18:02Live
Чемпионат Италии. «Венеция» разгромила «Триест»
сегодня, 20:20
Чемпионат Греции. «Промитеас» проиграл ПАОКу, АЕК победил «Кардицас» и другие результаты
сегодня, 19:30
Адриатическая лига. «Игокеа» справилась с КРКА
сегодня, 19:30
Джанмарко Поццекко возглавит греческий «Панионис»
сегодня, 18:50
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» обыграл «Петким Спор»
сегодня, 18:00
Миленко Богичевич: «Нам не удалось ничего противопоставить физической борьбе, которую предлагала «Парма»
сегодня, 16:35
Евгений Пашутин: «Пропустили 27 очков во 2-й четверти из-за недопонимания в защите»
сегодня, 16:10
Владислав Коновалов: «Выиграли щит, но не смогли извлечь выгоду: 12 переходов – 0 очков»
сегодня, 15:15