Хуан Эрнангомес о поражении от Грузии: «Они хотели победить больше, чем мы»
Хуан Эрнангомес назвал причины поражения Испании от Грузии.
«Они оказались готовы лучше нас. Они хотели победить больше, чем мы. У них было больше желания. Они боролись за мяч.
Мы знали, что они играют очень жестко, но мы были готовы и морально, и физически. Это долгий турнир, и мы знаем, как побеждать», – сказал форвард сборной Испании.
Испанцы проиграли грузинской команде со счетом 69:83 в первом матче на Евробаскете-2025.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
