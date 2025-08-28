Хуан Эрнангомес о поражении от Грузии: «Они хотели победить больше, чем мы»

Хуан Эрнангомес назвал причины поражения Испании от Грузии.

«Они оказались готовы лучше нас. Они хотели победить больше, чем мы. У них было больше желания. Они боролись за мяч.

Мы знали, что они играют очень жестко, но мы были готовы и морально, и физически. Это долгий турнир, и мы знаем, как побеждать», – сказал форвард сборной Испании.

Испанцы проиграли грузинской команде со счетом 69:83 в первом матче на Евробаскете-2025.