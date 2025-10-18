Владимир Дёмин о дебюте Егора: «Думали, что для результативности ему потребуется больше времени. Но он проявил себя во многих аспектах, очевидно заметен прогресс»

Отец Егора Дёмина порадовался результатам его первой игры.

Российский разыгрывающий восстановился после травмы стопы и принял участие в последней игре предсезонного этапа против «Торонто» (114:119).

Дёмин набрал 14 очков, 5 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот при 2 потерях, реализовав 3 из 5 бросков с игры, 2 из 3 из-за дуги и 6 из 7 с линии.

«Конечно, было волнительно.

Около трех месяцев Егор не участвовал в командных тренировках из-за повреждения. Последнюю игру провел на Летней лиге. Мы думали, что для результативности ему потребуется больше времени. Но он провел очень яркую первую игру. Егор проявил себя во многих аспектах, и очевидно заметен прогресс.

У Егора есть отличительная черта – в трудные моменты он максимально собран. И тренер отметил, что Егор был очень сконцентрирован. При этом получалось все легко, не было скованности. Егор контролирует свое психоэмоциональное состояние, все без лишних эмоций и всплесков. Это очень помогает готовиться к играм», – поделился Владимир Дёмин.