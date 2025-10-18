  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Владимир Дёмин о дебюте Егора: «Думали, что для результативности ему потребуется больше времени. Но он проявил себя во многих аспектах, очевидно заметен прогресс»
1

Владимир Дёмин о дебюте Егора: «Думали, что для результативности ему потребуется больше времени. Но он проявил себя во многих аспектах, очевидно заметен прогресс»

Отец Егора Дёмина порадовался результатам его первой игры.

Российский разыгрывающий восстановился после травмы стопы и принял участие в последней игре предсезонного этапа против «Торонто» (114:119).

Дёмин набрал 14 очков, 5 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот при 2 потерях, реализовав 3 из 5 бросков с игры, 2 из 3 из-за дуги и 6 из 7 с линии.

«Конечно, было волнительно.

Около трех месяцев Егор не участвовал в командных тренировках из-за повреждения. Последнюю игру провел на Летней лиге. Мы думали, что для результативности ему потребуется больше времени. Но он провел очень яркую первую игру. Егор проявил себя во многих аспектах, и очевидно заметен прогресс.

У Егора есть отличительная черта – в трудные моменты он максимально собран. И тренер отметил, что Егор был очень сконцентрирован. При этом получалось все легко, не было скованности. Егор контролирует свое психоэмоциональное состояние, все без лишних эмоций и всплесков. Это очень помогает готовиться к играм», – поделился Владимир Дёмин.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9042 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНБА
logoЕгор Дёмин
logoСпорт-Экспресс
Владимир Демин
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Дёмин вышел в предсезонке суперуверенным в себе: 14 очков за 19 минут
7сегодня, 09:46
Егор Дёмин набрал 14 очков и 5 подборов в дебютном предсезонном матче за «Нетс»
8сегодня, 04:23Видео
Майкл Портер о Егоре Дёмине: «Он будет действительно хорош, особенно если перенесет свои навыки разыгрывающего на профессиональный уровень»
вчера, 19:35
Главные новости
Травма Домантаса Сабониса оказалась не слишком серьезной, центровой пройдет повторное обследование через неделю
21 минуту назад
Джамил Телфорт подпишет двустороннее соглашение с «Клипперс»
42 минуты назад
Артурс Жагарс выбыл из состава «Фенербахче» на неопределенный срок из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 19:07
13-й номер драфта-2025 Дерик Куин получил разрешение на полноценные тренировки
сегодня, 18:33
Коби Уайт провел первую полноценную игровую тренировку и может вернуться к началу сезона
сегодня, 18:23
«Лейкерс» официально отчислили Марчюлениса, Дэвиса, Уотсона и Уильямса, очистив ростер к «регулярке»
сегодня, 18:15
Крис Янгблад подписал двусторонний контракт с «Оклахомой»
2сегодня, 17:53
Скотти Пиппену-младшему потребуется операция на большом пальце ноги, защитник пропустит 12 недель
2сегодня, 17:45
Ник Янг: «Если Деандре Эйтон не понимает, как ставить заслоны и забирать отскоки, ему не место в лиге»
1сегодня, 17:33
Калеб Мартин должен сыграть в первом матче сезона «Далласа», статус Дэниэла Гэффорда под вопросом
сегодня, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Промитеас» проиграл ПАОКу, АЕК победил «Кардицас» и другие результаты
40 минут назад
Адриатическая лига. «Игокеа» справилась с КРКА
40 минут назад
Джанмарко Поццекко возглавит греческий «Панионис»
сегодня, 18:50
ACB. «Тенерифе» встретится с «Мурсией», «Сарагоса» сыграет с «Бреоганом» и другие матчи
сегодня, 18:02
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 18:02
Чемпионат Италии. «Венеция» встретится с «Триестом»
сегодня, 18:01Live
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» обыграл «Петким Спор»
сегодня, 18:00
Миленко Богичевич: «Нам не удалось ничего противопоставить физической борьбе, которую предлагала «Парма»
сегодня, 16:35
Евгений Пашутин: «Пропустили 27 очков во 2-й четверти из-за недопонимания в защите»
сегодня, 16:10
Владислав Коновалов: «Выиграли щит, но не смогли извлечь выгоду: 12 переходов – 0 очков»
сегодня, 15:15