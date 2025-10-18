Джамил Телфорт подпишет двустороннее соглашение с «Клипперс»
Джамил Телфорт будет выступать за клуб из Лос-Анджелеса.
24-летний канадский форвард (201 см) не был выбран на драфте-2025 НБА, но заключит двусторонний контракт с «Клипперс» и получит возможность побороться за игровое время в лиге.
Телфорт провел 5 сезонов в NCAA. В последний год он набирал 16 очков, 4,7 подбора и 3,4 передачи в среднем.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9040 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
