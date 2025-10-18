Джамил Телфорт подпишет двустороннее соглашение с «Клипперс»

Джамил Телфорт будет выступать за клуб из Лос-Анджелеса.

24-летний канадский форвард (201 см) не был выбран на драфте-2025 НБА , но заключит двусторонний контракт с «Клипперс » и получит возможность побороться за игровое время в лиге.

Телфорт провел 5 сезонов в NCAA. В последний год он набирал 16 очков, 4,7 подбора и 3,4 передачи в среднем.