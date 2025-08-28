Александар Джикич: «Двое моих ребят должны были держать Шенгелию на скамейке»
Джикич признался, что не планировал выпускать Шенгелию в матче с Испанией.
«Нет, нет, нет. Я не буду называть имен, но двое моих ребят должны были держать его на скамейке запасных, потому что он тот, кто он есть.
Он меня возненавидит, но моя задача – не дать ему играть», – сказал главный тренер сборной Грузии Александар Джикич.
Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия, пропустивший большую часть тренировочного сбора перед Евробаскетом из-за аритмии, сыграл 20 минут в матче против Испании (83:69), набрав 13 очков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
