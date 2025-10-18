0

Владислав Коновалов: «Выиграли щит, но не смогли извлечь выгоду: 12 переходов – 0 очков»

Владислав Коновалов прокомментировал поражение «Самары».

Команда пока не может одержать ни одной победы в чемпионате (0-5). В домашнем матче с МБА-МАИ хозяева взяли первую четверть и вели по итогам первой половины, но не удержали результат до конца (70:78).

Никита Михайловский обновил личный рекорд результативности, на его счету 32 очка и 12 подборов.

«Третью четверть мы начали совсем безобразно. Наше нападение забуксовало, а агрессивная защита гостей этому только способствовала. Мы не зашли правильно в сеты, потеряли ритм, возвращение на наших спинах… У нас тоже были хорошие моменты: 10 подборов на чужом щите и в целом мы выиграли щит. Но из этого мы не смогли извлечь выгоду: 12 переходов – 0 очков, фолы в нападении…Это стало большим минусом, хотя мы рассчитывали, что это станет нашим преимуществом», – поделился главный тренер самарцев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Самары»
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
logoВладислав Коновалов
logoНикита Михайловский
logoМБА-МАИ
