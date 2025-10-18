Травма Домантаса Сабониса оказалась не слишком серьезной, центровой пройдет повторное обследование через неделю

Домантас Сабонис не должен пропустить много времени.

Центровой получил повреждение в предсезонном матче. Обследование выявило растежение мышц задней поверхности бедра 1-й степени. Сабонис пройдет повторный осмотр через неделю и пропустит начало чемпионата. «Кингз» откроют сезон матчем с «Финиксом ».