Травма Домантаса Сабониса оказалась не слишком серьезной, центровой пройдет повторное обследование через неделю
Домантас Сабонис не должен пропустить много времени.
Центровой получил повреждение в предсезонном матче. Обследование выявило растежение мышц задней поверхности бедра 1-й степени.
Сабонис пройдет повторный осмотр через неделю и пропустит начало чемпионата. «Кингз» откроют сезон матчем с «Финиксом».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9041 голос
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
