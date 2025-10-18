  • Спортс
Травма Домантаса Сабониса оказалась не слишком серьезной, центровой пройдет повторное обследование через неделю

Домантас Сабонис не должен пропустить много времени.

Центровой получил повреждение в предсезонном матче. Обследование выявило растежение мышц задней поверхности бедра 1-й степени.

Сабонис пройдет повторный осмотр через неделю и пропустит начало чемпионата. «Кингз» откроют сезон матчем с «Финиксом».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9041 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoСакраменто
травмы
logoДомантас Сабонис
logoФиникс
logoНБА
