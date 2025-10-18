Коби Уайт провел первую полноценную игровую тренировку и может вернуться к началу сезона

Коби Уайт близок к возвращению в состав «Буллз».

Защитник повредил икроножную мышцу в августе и пропустил всю подготовку и предсезонные матчи. Сегодня баскетболист провел первую с августа полноценную игровую тренировку.

«Чикаго» начнет сезон игрой с «Детройтом». Уайт пока не уверен в своем участии в этом матче.

В прошлом сезоне на его счету 20,3 очка, 3,7 подбора и 4,5 передачи в среднем при 36,7% точности трехочковых.