Коби Уайт провел первую полноценную игровую тренировку и может вернуться к началу сезона
Коби Уайт близок к возвращению в состав «Буллз».
Защитник повредил икроножную мышцу в августе и пропустил всю подготовку и предсезонные матчи. Сегодня баскетболист провел первую с августа полноценную игровую тренировку.
«Чикаго» начнет сезон игрой с «Детройтом». Уайт пока не уверен в своем участии в этом матче.
В прошлом сезоне на его счету 20,3 очка, 3,7 подбора и 4,5 передачи в среднем при 36,7% точности трехочковых.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9040 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоэла Лоренци
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости