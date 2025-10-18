Евгений Пашутин: «Пропустили 27 очков во 2-й четверти из-за недопонимания в защите»

«Бетсити Парма» преодолела временные трудности в победной игре с «Автодором».

Пермяки снова победили дома (93:72). Вторая четверть выделилась по ходу матча неожиданным пиком результативности саратовцев (27 очков).

«Во второй четверти мы пропустили 27 очков из-за недопонимания в защите. Соперник начал использовать Беслача как пятого номера, а также Вольхина, которому удавалось реализовывать свои броски. Для нас это была неудобная конструкция, и пришлось вносить корректировки. Мы нашли варианты защиты против такой формы нападения соперника, и ребята выполнили установку.

В третьей четверти стали лучше защищаться, больше давить на мяч, играть агрессивнее, совершать больше перехватов, заставили соперника бросать тяжёлые мячи с сопротивлением. Единственный момент — сегодня соперник собрал 26 подборов в атаке. Будем работать в этом аспекте и стремиться играть лучше на подборах.

Также самоотдача и самоотверженность команды во второй половине помогли сегодня одержать победу», – рассудил главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.