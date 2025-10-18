0

Евгений Пашутин: «Пропустили 27 очков во 2-й четверти из-за недопонимания в защите»

«Бетсити Парма» преодолела временные трудности в победной игре с «Автодором».

Пермяки снова победили дома (93:72). Вторая четверть выделилась по ходу матча неожиданным пиком результативности саратовцев (27 очков).

«Во второй четверти мы пропустили 27 очков из-за недопонимания в защите. Соперник начал использовать Беслача как пятого номера, а также Вольхина, которому удавалось реализовывать свои броски. Для нас это была неудобная конструкция, и пришлось вносить корректировки. Мы нашли варианты защиты против такой формы нападения соперника, и ребята выполнили установку.

В третьей четверти стали лучше защищаться, больше давить на мяч, играть агрессивнее, совершать больше перехватов, заставили соперника бросать тяжёлые мячи с сопротивлением. Единственный момент — сегодня соперник собрал 26 подборов в атаке. Будем работать в этом аспекте и стремиться играть лучше на подборах.

Также самоотдача и самоотверженность команды во второй половине помогли сегодня одержать победу», – рассудил главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9002 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пармы»
logoЕвгений Пашутин
logoБЕТСИТИ ПАРМА
logoЕдиная лига ВТБ
logoАвтодор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Расселл Уэстбрук не стал подписывать детям майки «Лейкерс»
112 минут назадВидео
Зак Коллинз пропустит минимум 4 недели из-за перелома левого запястья
28 минут назад
«Атланта» оставила центрового Нфали Данте и отчислила Чарльза Бэсси и Ламонта Батлера
37 минут назад
Центровой Мусса Сиссе подпишет двусторонний контракт с «Далласом» и завершит комплектацию команды
сегодня, 15:57
Генменеджер «Монако» Алексей Ефимов: «Больше всего европейскому баскетболу не хватает единства, а НБА нацелилась на определенные клубы»
сегодня, 15:40
Саша Везенков стал MVP 5-го тура Евролиги
сегодня, 15:25Фото
Единая лига ВТБ. 32 очка и 12 подборов Михайловского не спасли «Самару» от поражения в матче с МБА-МАИ, «Бетсити Парма» справилась с «Автодором»
6сегодня, 14:35
NBC представил творческий проект 30 Rocks at 30 Rock в честь запуска трансляций НБА
сегодня, 14:32Видео
Гилджес-Александер, Йокич, Дончич и Вембаньяма – в прогнозе на участников «Гонки за MVP» от NBA.com
5сегодня, 14:20
Эй Джей Лоусон согласовал двусторонний контракт с «Торонто»
сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич: «Нам не удалось ничего противопоставить физической борьбе, которую предлагала «Парма»
22 минуты назад
Владислав Коновалов: «Выиграли щит, но не смогли извлечь выгоду: 12 переходов – 0 очков»
сегодня, 15:15
Василий Карасев о победе в Самаре: «Можем выигрывать, только выкладываясь на все сто процентов. Играть пешком – у нас нет того качества»
сегодня, 15:08
Андреас Пистиолис: «Сегодняшняя игру ближе всего к тому, что я хочу видеть по ходу этого сезона»
сегодня, 14:59
Йовица Арсич о проигрыше ЦСКА: «Наши атаки не результативны, даем сопернику возможность набирать легкие очки в контратаках»
сегодня, 14:47
Чемпионат Греции. «Промитеас» встретится с ПАОКом, АЕК примет «Кардицас» и другие матчи
сегодня, 08:45
ACB. «Тенерифе» встретится с «Мурсией», «Сарагоса» сыграет с «Бреоганом» и другие матчи
сегодня, 08:09
Чемпионат Италии. «Венеция» встретится с «Триестом»
сегодня, 12:45
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 12:45
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с КРКА
сегодня, 12:45