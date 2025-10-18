  • Спортс
  • «Лейкерс» официально отчислили Марчюлениса, Дэвиса, Уотсона и Уильямса, очистив ростер к «регулярке»
«Лейкерс» официально отчислили Марчюлениса, Дэвиса, Уотсона и Уильямса, очистив ростер к «регулярке»

«Лейкерс» определили состав к чемпионату.

Команду покинули рызыгрывающие Аугустас Марчюленис (23 года, 193 см) и Ар Джей Дэвис (23 года, 185 см), форвард Антон Уотсон (25 лет, 203 см) и защитник Нэйт Уильямс (26 лет, 196 см).

Все игроки находились на контрактах Exhibit 10 и по сути не имели возможности остаться в заполненном составе.

3 места на двусторонних соглашениях заняты Кристианом Колоко, Крисом Маньоном и Ником Смитом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
