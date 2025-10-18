«Атланта» конвертирует двусторонний контракт Китона Уоллеса в стандартный

Китон Уоллес войдет в основной ростер «Хоукс».

26-летний разыгрывающий не был выбран на драфте-2021 и пробивался в лигу через двусторонние соглашения.

В прошлом сезоне он впервые получил игровое время в НБА , выступив в 31 матче за «Атланту». В его активе 5,4 очка, 1,6 подбора и 2,6 передачи за 16,2 минуты в среднем.

«Хоукс» решили преобразовать его контракт в стандартный.

Двустороннее соглашение получит 22-летний форвард (203 см) Калеб Хьюстан (32-й номер драфта-2022).

На его счету в прошедшем чемпионате 4,1 очка и 1,3 подбора за 13,6 минуты в 58 матчах за «Мэджик».