Миленко Богичевич: «Нам не удалось ничего противопоставить физической борьбе, которую предлагала «Парма»

Миленко Богичевич очертил итоги матча с «Бетсити Пармой».

Саратовский клуб уступил в гостях (72:93). В игре дебютировал за «Автодор» выступавший ранее в пермском клубе разыгрывающий Алекс Хэмилтон (9 очков, 6 передач).

«Понятно, что на фоне ограниченной ротации мы уступили соперникам в «физике» и атлетизме.

Единственное, чем я могу быть удовлетворен – подборами. Мы хорошо боролись на щитах, но в остальных аспектах действовали плохо. Вероятно, на первых минутах и на протяжении второй четверти нам удавалось сохранять жесткость, но после этого мы не показывали солидной игры. Заслуженная победа «Пармы».

В ротации не хватило «больших». Поэтому нам пришлось тяжело в защите против пик-н-роллов, очень много сил потратили на опеку Террелла Картера. Недостаточно атлетичная игра – одна из причин поражения.

Защитники сегодня также не выполнили свои задачи. Мы играли недостаточно сосредоточенно и стабильно. У нас были хорошие моменты в защите, но разница в габаритах под кольцом стала определяющей. Баскетбол – игра пик-н-роллов, с короткой ротацией нам сложно сохранять стабильность все 40 минут. Мы продолжим работать, бороться и верить в лучшее.

Матчи обнажают наши проблемы с ротацией. Уверен, лучшие времена настанут, когда мы начнем выступать в полном составе и будем свежее», – поделился главный тренер.