Джанмарко Поццекко возглавит греческий «Панионис»
«Панионис» пригласил бывшего тренера сборной Италии.
Джанмарко Поццекко вернется к клубной работе. Его последним клубом был «Виллербан», который он возглавлял в сезоне-2023/24.
53-летний специалист завершил работу с национальной командой в этом сентябре после вылета из 1/8 Евробаскета.
В «Панионисе» Поццекко сменит Луку Павичевича. Греческий клуб неудачно начал сезон, проиграв в 4 из 5 матчей в национальном чемпионате и Еврокубке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
