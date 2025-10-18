Крис Янгблад подписал двусторонний контракт с «Оклахомой»

Крис Янгблад будет выступать за «Тандер».

23-летний защитник (193 см) не был выбран на драфте-2025 НБА . Янгблад провел 5 сезонов в NCAA. В последний год в его активе 10,3 очка и 2,3 подбора в среднем.

Защитник подписал двусторонний контракт, последний доступный в «Тандер».

Команду покинули Дарик Уайтхэд, Малефай Леонс и Зак Остин.