Крис Янгблад подписал двусторонний контракт с «Оклахомой»
Крис Янгблад будет выступать за «Тандер».
23-летний защитник (193 см) не был выбран на драфте-2025 НБА. Янгблад провел 5 сезонов в NCAA. В последний год в его активе 10,3 очка и 2,3 подбора в среднем.
Защитник подписал двусторонний контракт, последний доступный в «Тандер».
Команду покинули Дарик Уайтхэд, Малефай Леонс и Зак Остин.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9018 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Оклахомы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости