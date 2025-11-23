3

Даг Кристи о матче с «Денвером»: «Эта победа – результат командной работы»

Даг Кристи высоко оценил командную игру «Сакраменто» в матче против «Денвера».

«Сакраменто» одержал важную победу над «Денвером» (128:123), прервав серию из 8-и поражений подряд. Главный тренер команды Даг Кристи после матча подчеркнул, что успех стал результатом коллективных усилий.

«Хочу отметить: это была настоящая командная победа. Игроки жертвовали собой во всем – в минутах на площадке, заменах и прочих моментах, по‑настоящему поддерживая друг друга.

Один из наших принципов: нужно прорываться в краску… а дальше – импровизировать. Если возможность есть – отлично. Если нет – отдавай назад»,  – сказал Кристи, похвалив «Кингз» за всего 7 потерь при 32 результативных передачах.

Тренер также прокомментировал игру форварда Кигана Мюррэя, который вернулся в строй после операции на пальце в межсезонье.

«Киган – важная часть того, что мы делаем, основа нашего будущего. Он сразу начал опекать Джамала Мюррэя… он отлично бросает, подбирает и воплощает все, что мы ценим в баскетболе «Сакраменто», – заявил 55-летний специалист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Сакраменто»
logoСакраменто
logoКиган Мюррэй
logoДенвер
logoНБА
Даг Кристи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич: «Результат 12–4 не отражает реального положения дел. Мы не настолько хороши»
23 ноября, 13:45
Никола Йокич был близок к трипл-даблу (44+13+7) в проигранном матче против «Сакраменто»
23 ноября, 08:04Видео
Расселл Уэстбрук набрал 15 очков в четвертой четверти, «Сакраменто» победил «Денвер», прервав серию из 8 поражений
23 ноября, 06:22
Главные новости
Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
вчера, 21:20
НБА. Кубок. «Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Филадельфия» примет «Орландо»
вчера, 17:09
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
вчера, 21:04
Дерек Лайвли выбыл из строя как минимум на 7-10 дней
вчера, 19:47
Netflix закрывает документальный сериал «Стартовая пятерка» после двух сезонов
вчера, 19:34
Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка
вчера, 19:10
В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)
вчера, 18:32
Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
вчера, 18:14
Дуэйн Уэйд: «Майкл Джордан – мой персональный GOAT, а Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую»
вчера, 17:50
Марин Седлачек: «В сезоне-2026/27 Алперен Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP»
вчера, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер: «Я выбрал «Црвену Звезду» из-за фанатов. Они сильно отличаются от болельщиков в НБА»
вчера, 20:44
Стартовал тренировочный лагерь сборной России
вчера, 20:07
Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»
вчера, 18:45
Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 16:37
Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»
вчера, 16:02
Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира
вчера, 14:48
Михалис Цайрелис вернулся в «Арис»
вчера, 14:15Фото
Франк Ниликина пропустит матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 13:59
Кевин Пантер о противостоянии «Партизан» – «Црвена Звезда»: «Лейкерс» – «Селтикс»? Нет, дерби Белграда – на другом уровне»
вчера, 13:24
Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»
вчера, 11:45