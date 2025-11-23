Даг Кристи о матче с «Денвером»: «Эта победа – результат командной работы»

Даг Кристи высоко оценил командную игру «Сакраменто» в матче против «Денвера».

«Сакраменто» одержал важную победу над «Денвером » (128:123), прервав серию из 8-и поражений подряд. Главный тренер команды Даг Кристи после матча подчеркнул, что успех стал результатом коллективных усилий.

«Хочу отметить: это была настоящая командная победа. Игроки жертвовали собой во всем – в минутах на площадке, заменах и прочих моментах, по‑настоящему поддерживая друг друга.

Один из наших принципов: нужно прорываться в краску… а дальше – импровизировать. Если возможность есть – отлично. Если нет – отдавай назад», – сказал Кристи, похвалив «Кингз» за всего 7 потерь при 32 результативных передачах.

Тренер также прокомментировал игру форварда Кигана Мюррэя , который вернулся в строй после операции на пальце в межсезонье.

«Киган – важная часть того, что мы делаем, основа нашего будущего. Он сразу начал опекать Джамала Мюррэя… он отлично бросает, подбирает и воплощает все, что мы ценим в баскетболе «Сакраменто », – заявил 55-летний специалист.