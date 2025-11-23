Сергей Козин после поражения от «Уралмаша»: «Не люблю, когда команда показывает лучший баскетбол в первой половине»

Главный тренер «Пари НН» разобрал причины поражения от «Уралмаша».

«Пари НН» уступил в гостях екатеринбургскому «Уралмашу» в матче Единой лиги ВТБ (72:73). После игры главный тренер нижегородцев Сергей Козин прокомментировал неудачу.

«Начали неплохо. Как я сказал своей команде, в какой-то степени не люблю, когда команда показывает свой лучший баскетбол в первой половине, потому что соперник мобилизуется в большом перерыве и где-то меняет свою игру. Хорошо начали первую четверть, набрали 27 очков, потом остановилось нападение, мы устали – возможно, из-за короткой ротации.

В таких играх решают мелочи: где-то фол, где-то потеря. Дали «Уралмашу » легкие очки, из-за этого и сложился финальный результат. Но не могу ни в чем упрекнуть свою команду. Команда билась, сражалась, ребята – молодцы», – сказал Козин.